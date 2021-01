"The United States vs. Billie Holiday": Erster Trailer zum Biopic

Am 11. Jänner wurde der erste Trailer zu Lee Daniels "The United States vs. Billie Holiday“ veröffentlicht. Das Biopic erzählt die Geschichte der afroamerikanischen Jazz-Sängerin Billie Holiday, die mit ihren Liedern einen entscheidenden Einfluss auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA hatte.

Anstatt das gesamte Leben der Künstlerin in den Film zu packen, konzentriert sich Lee Daniels auf die 40er-Jahre, in denen Holiday ins Visier von Ermittlern gerät. Der Staat verkündet einen Krieg gegen Drogen und fokussiert sich dabei vorwiegend auf die aufroamerikanische Bevölkerung. Mit ihrer berührenden Ballade "Strange Fruit“ prangert Holiday Lynch-Morde gegen Schwarze in den Südstaaten an und stellt sich damit klar gegen die Repressalien des Systems.