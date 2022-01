Konzeptbilder veröffentlicht

Bis es soweit ist, verkürzen die "The Witcher"-MacherInnen die grausame Wartezeit mit einem ganz besonderen Geschenk: Am offiziellen Twitter-Kanal der Serie veröffentlichten sie nun erste Konzeptbilder der Wilden Jagd und geben uns so Einblick, wie die dämonischen Reiter aussehen werden.

Toll ist, dass die – insgesamt sieben – Rüstungen nicht gleich aussehen werden, sondern vielmehr soll der jeweilige Charakter des Reiters betont werden. Auch Serien-Chefin Lauren Schmidt Hissrich betont in einem Making-Of-Video (scrollt runter!) die Individualität der Rüstungen.

Unserer Meinung nach sehen die grausamen Reiter ganz schön angsteinflößend, mysteriös, gruselig und brutal aus. Vor allem steht ihr Look in der Serie jenem in den Games um nichts nach. Was meint ihr?