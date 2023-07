Yennefer wird darauf aufmerksam gemacht, dass Geralts alter Feind Stregobor auf der Party anwesend ist und in seinem Büro das Buch der Artefakte aufbewahrt. Dort stößt sie auf eine Liste aller Halb- und Viertel-Elfen-Mädchen-Novizen an der Zauberschule, die er entführt hat, um an ihnen zu experimentieren. Stregobor stellt Yennefer wegen ihres Einbruchs zur Rede, diese erklärt Geralt & Co. die Lage, woraufhin Geralts ehemaliger Feind wegen seiner Verbrechen ins Gefängnis geworfen wird.

Später am Abend liegen Geralt und Yennefer zusammen im Bett und lassen die Party Revue passieren. Dabei fällt ihnen auf, dass nicht Stregobor der Verräter ist, sondern jemand ganz anderes ...