Mehr Aufmerksamkeit auf die Abwicklung der Sexszenen zu legen war für Lyne vielleicht auch gar nicht so verkehrt: 2019 beschrieb Schauspielerin Demi Moore in ihrem Buch "Inside Out", dass der Produzent ständig am Set herumgeschrien hätte. "Lyne hat so etwas geschrien wie: 'Das ist verdammt heiß! Oh Gott, ich bekomme einen Ständer!'", erinnerte sie sich. Rückblickend sei es aber eine Erleichterung gewesen, dass der Fokus dann weniger auf den SchauspielerInnen lag. Außerdem hätte die Situation Komik in den Dreh gebracht, wie Moore betont.

"Ich habe es schon immer schlimm gefunden, wenn SchauspielerInnen das in völliger Stille machen müssen. Oder darauf bedacht, dass die Silhoutte immer gut aussehen muss. (...) Also bin ich immer wie eine Art Cheerleader für die DarstellerInnen. (...) Man sieht dann, dass sie sich besser fühlen und dann wird die Szene auch besser", erklärt Lyne heute.