Sind Tobias und Stella noch ein Paar?

In einer Live-Session auf Instagram stellte ein Nutzer Kandidat Tobias nämlich die Frage, ob er und Stella denn noch zusammen seien. "Bis zur Reunion-Show werdet ihr keine zufriedenstellende Antwort von mir bekommen", entgegnete Tobias.

Achtung Spoiler: In der aktuellen Staffel zeigten sich die KandidatInnen Tobias Klein and Stella Stegmann zueinander hingezogen. Doch auch Anna hegte Interesse an Stella. Wie es wohl mit ihnen weitergeht? "In der Reunion-Folge wird geklärt, wie die Zeit nach dem Retreat verlaufen ist. Ihr dürft gespannt sein!“, verspricht Tobias.