Anfang 2023 startete auf Netflix Staffel 1 der Verfilmung von Bernhard Aichners Bestseller-Trilogie "Totenfrau" mit Anna Maria Mühe als Bestatterin Brünhilde Blum in der Hauptrolle. Nun hat der Streamingriese eine erfreuliche Nachricht für Krimifans parat: Mitte Februar begannen in Österreich die Dreharbeiten für Staffel 2 der Ko-Produktion zwischen Netflix und ORF. Regisseur Daniel Geronimo Prochaska inszeniert derzeit in Tirol, Wien und Niederösterreich sechs neue Episoden des packenden Thrillers.

Zur Besetzung gehören neben Mühe unter anderem Peter Kurth, Britta Hammelstein, Robert Palfrader und Michou Friesz.