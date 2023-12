Nicht immer hat man zu Silvester Lust, in Clubs oder gar auf überfüllten Partymeilen zu feiern. Manchmal ist es genauso schön (wenn nicht gar schöner), gemütlich zu Hause mit lieben Menschen auf der Couch zu lümmeln und sich vom TV-Kastl unterhalten zu lassen. Abgesehen davon: So manche Filme und Serien lassen die Zeit bis zu Mitternacht schneller vergehen – weshalb es durchaus sinnvoll ist, schon untertags in das TV-Programm zu spähen ...

Um einen besseren Überblick zu verschaffen, präsentieren wir euch die TV-Highlights am 31. Dezember – und wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr!