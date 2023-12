Die Videospiel-Verfilmung "The Last of Us" hat dieses Jahr so einige Rekorde gebrochen. Und wie "Torrent Freak" berichtet, hat der HBO-Hit nun noch einen etwas fraglichen Sieg eingefahren: den der am meisten illegal heruntergeladenen Serie 2023. Wir verraten euch, welche anderen Produktionen ebenfalls besonders piratisiert wurden.

Dabei wird die Top 10 von Streamingdienst-Inhalten dominiert. Da die derzeitige Streaming-Landschaft so zersplittert ist, ziehen es viele Menschen offenbar vor, Raubkopien zu erstellen, anstatt für ein "weiteres" Abonnement zu bezahlen. Man bedenke: Neben Netflix, Prime Video und Disney+, gibt es noch WOW, Apple TV+, Paramount+ und viele mehr.

Besonders auffällig ist, dass sich unter den Downloads keine Netflix-Produktionen befinden. Von daher ist anzunehmen, dass die meisten Menschen, die illegal Serien heruntergeladen haben, ein Netflix-Konto besitzen und deshalb keine Serien des roten Streamingdienstes illegal anschauen müssen.