Die besten TV-Tipps am Freitag, dem 11. Februar

20:15 Uhr, ZDF und ORF 2: "Der Staatsanwalt - Alles vom Leben"

Krimi: Ein medizinischer Gutachter wird erdrosselt auf seinem Anwesen aufgefunden. Im Umfeld des Opfers trifft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) auf zahlreiche potenzielle Verdächtige. Die Witwe, Dr. Eva Sternberg (Isabel Berghout), lässt durchblicken, dass ihr Mann zu ihrem Missfallen eine Affäre mit der verheirateten Verena Wiegand (Patrycia Ziolkowska) hatte. Reuther kennt diese als Richterin vom Landgericht.

20:15 Uhr, RTL: "Murmel Mania - Das große Finale"

Spielshow: Das große Finale der Murmel-Action steht an. Nachdem in den vergangenen Wochen jeweils drei motivierte Promis unter den Augen von Moderator Chris Tall und Kommentator Frank "Buschi" Buschmann in spannenden Murmelrennen und kniffligen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander angetreten sind, stellen sich die jeweiligen Sieger jetzt erneut der Herausforderung. Dabei kann die bisherige Gewinnsumme in der letzten Ausgabe um bis zu 100.000 Euro erhöht werden.

22:25 Uhr, ProSieben: "Unknown Identity"

Action-Thriller: Als der Wissenschaftler Dr. Martin Harris (Liam Neeson) nach einem Autounfall aus dem Koma erwacht, muss er mit Schrecken feststellen, dass ein anderer Mann seine Identität angenommen hat. Selbst Harris' Frau Gina (Diane Kruger) behauptet steif und fest, ihn nicht zu kennen. Nach einem missglückten Anschlag auf sein Leben steht für den Biologen fest: Jemand will seinen Platz einnehmen. Eine nervenaufreibende Jagd quer durch Berlin beginnt.