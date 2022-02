Nach "Uncharted": Auch diese Videospiel-Verfilmungen stehen an

Großes Kino abseits der Leinwand verspricht 2023 dann die HBO-Serie "The Last of Us". Darin spielen "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal (46) und "Game of Thrones"-Nachwuchsüberraschung Bella Ramsey (18) das tragische Duo Joel und Ellie. Noch ist nicht sicher, wo das Endzeit-Drama in Deutschland zu streamen sein wird. Für gewöhnlich lieferte aber Sky HBO-Serien, wie etwa "Westworld" oder "Game of Thrones".

Ebenfalls Endzeit, dieses Mal die atomare Apokalypse, bietet die Amazon-Prime-Umsetzung des Spiels "Fallout". Um die Serien-Adaption war es lange Zeit still geworden, erst kürzlich kam jedoch wieder Bewegung in die Sache. So wurde berichtet, dass Amazon die Serie nun final bestellt hat und "The Hateful Eight"-Mime Walton Goggins (50) für den Cast gewonnen werden konnte.