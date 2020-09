"WandaVision": Erster Trailer der Marvel-Serie im neuen MCU

"WandaVision" erzählt wohl die Geschichte von der Reaktivierung von Vision. Denn es sieht so aus, als ob Vision in einer Art von virtueller Realität existiert, in der er ein typisches Vorstadtleben mit Scarlet Witch führt und das Paar sogar Kinder hat. In der Serie beginnt Vision langsam zu merken, dass etwas nicht stimmt in dieser simulierten Welt einer klassischen Familiensitcom. Aber das bloße Erwachen von Vision aus diesem "Die Truman Show"-Szenario ist wohl nicht die ganze Geschichte. Auch SHIELD scheint eine Rolle zu spielen.