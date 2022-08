"Wer stiehlt Olli Schulz die Show?": Joko feiert sein Comeback

Mode wird Schulz zum Verhängnis

Dort mussten sich Schulz und Winterscheidt einmal mehr den Fragen von Moderatorin Katrin Bauerfeind (40) stellen. Bei der ersten Frage konnte der Sänger noch erfolgreich bluffen, dass er natürlich wisse, dass der Hashtag "#ootd" bei Instagram für "Outfit of the Day" stehe. Zunächst sah es auch gut für ihn aus, doch Winterscheidt konnte aufholen und so sollte eine Modefrage beim Stand von vier zu vier Punkten über den Gewinner entscheiden. Schulz wusste im Gegensatz zu seinem Kontrahenten nicht, dass beim Trend "Flanking" die Knöchel entblößt werden.

Winterscheidt freute sich über den Sieg, manch Zuschauerin und Zuschauer dürfte aber nach einem solch charmanten Abend durchaus traurig gestimmt sein. "Die nächste Sendung von mir wird noch viel krasser, ich schwöre es euch", hatte Schulz, der ganz offensichtlich gefallen an der Rolle als Showmaster gefunden hatte, zuvor angekündigt. "Ich will die Sendung eigentlich komplett übernehmen", hatte er zudem erklärt und angedeutet, dass er sich als Motto für die kommende Ausgabe beispielsweise eine "Unterwasserwelt" vorstellen könne.