Ausstieg aus dem uncoolen Club

Aktuell ist Carrey mit den "Sonic the Hedehog"-Filmen erfolgreich und lässt die Kinokassen wie schon lange nicht mehr in seiner Karriere klingeln. Sowieso hat man schon seit geraumer Zeit das Gefühl, dass Carrey auf Hollywood und seinen Job vor der Kamera keine Lust mehr habe. In den letzten Jahren war er nur noch vereinzelt in Filmen und Serien zu sehen.

Zuletzt kritisierte Carrey offen Will Smiths Ausraster bei den Oscars und fand sehr harte Worte, was die Standing Ovations des Publikums betraf, als Smith unmittelbar darauf als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. "Ich war angewidert von den Standing Ovations", sagte er in "CBS Morning". "Es fühlte sich so an, als hätte Hollywood durch die Bank kein Rückgrat mehr. Das war ein klares Zeichen dafür, dass wir nicht mehr der coole Club sind."

Ein Club, auf den nun wohl auch Carrey keine Lust mehr hat ...