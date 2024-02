"Zwei an einem Tag": 5 ähnliche Serien, die du lieben wirst

Eine Serie fürs Herz: Das ist "This is Us" mit Mandy Moore, Milo Ventimiglia ("Gilmore Girls", "Heroes") und Sterling K. Brown in den Hauptrollen. Darin wird die Geschichte der Familie Pearson auf zwei Zeitebenen (und vielen Rückblenden) erzählt. Einerseits verlieben wir uns in Jack und Rebecca und ihren turbulenten Alltag mit drei Kindern in den 1980ern und 1990ern. Andererseits sehen wir ebendiese drei Kinder im gleichen Alter wie ihre Eltern und verfolgen dabei, wie sie jeweils ihre eigenen Familien gründen.

Zuschauer:innen finden bei den Pearsons ein zweites Zuhause, denn man kann sich hier nur wohlfühlen. Dabei weiß die Serie zu berühren: Im einen Moment weint man vor Lachen, im nächsten wird man zu Tränen gerührt. Trotz der vielen Emotionen übertreibt "This is Us" nie und weiß es geschickt, Themen wie Sexismus, Rassismus und individuelle Themen wie Zukunftsängste anzusprechen.

Alle sechs Staffeln kann man auf Prime Video und Disney+ streamen. Hier geht's direkt zur Serie!