"Zwei an einem Tag": 5 Unterschiede zwischen Serie und Film

"Zwei an einem Tag": Der Serien-Cast ist diverser

Natürlich spielen andere Darsteller:innen die Hauptrollen in den zwei Romanverfilmungen, es ist jedoch auffallend, wie diverser die Serien-Version (im Gegensatz zum Film) ist. Ganz in der Netflix-Manier wurden mehr BIPoC-Schauspieler:innen in "Zwei an einem Tag" inkludiert.

So wird Emma nicht von einer Weißen Person gespielt. Ambika Mod ist eine britische Darstellerin mit indischen Wurzeln. Auf die Handlung hat das aber nicht weiter Auswirkungen, außer, dass die Protagonistin ihres Romans, Nisha Halliday, selbst indische Wurzeln hat – im Gegensatz zu Anne Hathaways Romanfigur Julie Driscoll. Außerdem verleiht Ambika Mod Emma eine ansteckende positive Einstellung und ist sich gleichzeitig der Welt um sich herum bewusst; ist realistisch, ohne zynisch zu sein.