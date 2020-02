Oscar-Gala-Timeline

02:42 Die erste Showdarbietung: Mary J. Blige singt „Like a river“

02:53 Eine schöne Filmszenen-Collage aus Anlass der „90 Years of Dreams“

02:56 In den beiden Kategorien Tonmischung und -schnitt erhält jeweils Nolans Kriegsfilm “Dunkirk” einen Preis.

03:07 Kimmel, der lange nicht mehr zu sehen war, ist im Zuschauerraum unterwegs und bittet Steven Spielberg um Gras.

03:10 Lupita Nyong'o und Kumail Nanjiani verkünden den nächsten Gewinner: das beste Szenenbild (Production Design) kann “The Shape of Water” für sich verbuchen

03:13 Eine weitere Darbietung: Gael Garcia Bernal und Miguel singen „Remember Me“ aus „Coco“, der als bester Originalsong nominiert wurde.

03:20 Kimmel greift das Jet-Ski-Thema wieder auf. Der derzeitige Kurzrede-Rekord liegt bei 30 Sekunden.

03:22 Oscar-Gewinnerin Rita Moreno („West Side Story“) öffnet das Kuvert, um den besten fremdsprachigen Film bekannt zu geben: “A Fantastic Woman” des Chilenen Sebastían Lelio gewinnt

03:37 Als beste weibliche Nebendarstellerin wird - vollkommen gerechtfertigt - Allison Janney geehrt, die in „I, Tonya“ eine tyrannische Mutter spielt. Sie beginnnt ihre Dankrede mit einem launigen „I did it all by myself“ (erwähnt aber dann natürlich doch einige Personen)

03:36 Ein Kind tritt als Kimmels sechsjähriges jüngeres Ich auf und kündigt „ Star Wars“-Stars an: BB8 rollt auf die Bühne, gefolgt von Mark Hamill. Sie geben zunächst den besten animierten Kurzfilm bekannt: „Dear Basketball“ gewinnt. Als bester Animations-Langfilm macht „Coco“ das Rennen

03:43 Wieder Musik: ein Song aus „Call me by your Name“ - gesungen von Sufjan Stevens

03:51 Bei den visuellen Effekten setzt sich „Blade Runner 2049“ als klarer Gewinner durch

03: 55 Matthew David McConaughey präsentiert die Nominierten im Bereich Filmschnitt: „Dunkirk“ trägt den Preis davon

04:01 Kimmel bedankt sich beim Kinopublikum und rekrutiert eine Gruppe von Stars, die als Überraschungsgäste in eine Sneak Preview im benachbarten Kino platzen sollen, um die Leute zu verblüffen

04:05 Der Streich wird ausgeführt: wie im Vorjahr treffen Stars auf unvorbereitete Normalsterbliche. Noch ein Gras-Witz von Kimmel, und ein Hotdog-Imbiss mit Senfkanone wird dem heimgesuchten Kinopublikum gereicht

04:11 Der beste Doku-Kurzfilm ist an der Reihe: „Heaven is a Traffic Jam on the 405“ von Frank Stiefel gewinnt

04:15 Sofort gefolgt vom besten Kurzspielfilm: „The Silent Child" über ein taubes Kind. Chris Overton und Rachel Shenton halten ihre Dankesrede aber dennoch nicht in Gebärdensprache, was sie zuvor schon erwogen hatten

04:18 Eine politische Message als nächste Musikeinlage: David Chapelle kündigt den Song „Stand up for Immigrants“ an

04:25 Ashley Judd, Annabella Sciorra und Salma Hayek erwähnen erstmals in dieser Gala "Time's Up" und lassen starke Frauen und Männer aus der Filmindustrie als FürsprecherInnern für #metoo zu Wort kommen

04:30 Für die Bekanntgabe des besten adaptierten Drehbuchs betritt Margo Robbie die Bühne: das Skript von Jamey Ivory für „Call me by your name“ setzt sich durch

04:36 Nicole Kidman öffnet das Oscar-Kuvert für das beste Originaldrehbuch: der Schwarze Jordan Peele erhält die Statuette für die intelligente Horror-Komödie "Get Out"

04:44 Eine Szenencollage aus Kriegsfilmen, um amerikanische Soldaten zu ehren.

04:45 Kimmel nimmt das Pathos wieder etwas zurück und spricht über den geklonten Hund von Barbra Streisand

04:46 Sandra Bullock überreicht Kameramann Roger Deakins für seine tolle Arbeit in „Blade Runner 2049“ den Oscar für die beste Kamera

04:50 Der Song "This is me" aus "The Greatest Showman" wird von der Darstellerin der bärtigen Frau mitreißend dargeboten