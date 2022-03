"Phantastische Tierwesen 1" auf Puls 4: Ein Koffer voller Wunder

Ein neues Team

Als schrulliger Zauberzoologe erhält Eddie Redmayne Unterstützung durch zwei Hexenschwestern ( Katherine Waterston und Alison Sudol), sowie durch den gewichtigen Komiker Dan Fogler, der einen Muggle spielt - also einen jener Menschen wie du und ich, die keine Ahnung haben, dass sie inmitten einer Welt voller Magie leben (bloß heißen sie in Amerika No-Majs). Mit dieser Figur des Normalsterblichen können wir uns als Kinozuschauer bestens identifizieren, denn ebenso wie er werden wir staunend zur Kenntnis nehmen, was da auf der Leinwand alles passiert.Das besonders Schöne daran: man kann diese Welt ganz unvorbereitet betreten, weil es - im Gegensatz zur "Harry Potter"-Reihe - keine Romanvorlagen gibt, da Rowling gleich direkt das Drehbuch geschrieben und einmal mehr bewiesen hat, welch begnadete Geschichtenerzählerin sie ist, die stimmige Figuren zu erfinden versteht und jedes noch so kleine Detail liebevoll ausgestaltet oder mit einem witzigen Schnörkel versieht.

Ein altvertrauter Name

Der Böse heißt diesmal Grindelwald: das ist ein Name, den Potter-Leser ohnehin im Ohr haben, denn an ein paar Stellen der Romane wurde dieser Zauberer, der als eine Art magisches Hitler-Pendant in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sein Unwesen getrieben hat, schon erwähnt. Wenn ganz zuletzt der Schurke kurz ins Bild kommt, dürfen wir uns auf eine Überraschung gefasst machen: ein Schauspieler, der gerne in exzentrische Verkleidungen schlüpft, wird ihn verkörpern (und in den geplanten weiteren vier Teilen sicher eine größere Rolle spielen).