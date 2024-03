Aaron Taylor-Johnson: Das ist der Bond-Favorit

In diesem Jahr steht für Aaron Taylor-Johnson eine große Rolle an. In "Kraven the Hunter" spielt er die Hauptrolle. Der Film aus Sonys Spider-Man Universe ("Venom", "Morbius") soll am 30. August 2024 in die Kinos kommen. Sollte "Kraven the Hunter" in Serie gehen, könnte dies durchaus mit einem Bond-Engagement kollidieren.