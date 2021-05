Deshalb hielt Anna Faris Eheprobleme mit Chris Pratt geheim

Fehlende Freundinnen

Faris erzählte Bilson in dem Podcast, dass sie keine große Clique an Freundinnen hatte, mit denen sie regelmäßig Probleme besprechen oder sich austauschen konnte.

"Das hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt. (...) Beispielsweise weil ich nie über Probleme geredet habe, also gegenüber Menschen, die mir teilweise sehr nahe standen. Ich war transparenter mit meiner Beziehung zu Ben (Indra, Anmerkung), aber Chris und ich haben unseren Schein gewahrt, sogar in unseren engsten Kreisen", so die Schauspielerin. Deshalb sei auch ihr Umfeld von der Scheidung überrascht gewesen.

"Ich persönlich denke, dass ich nach jeder Trennung erst realisiert habe, dass ich viele Dinge ignoriert habe, die ich nicht ignorieren hätte sollen", fasste Faris abschließend zusammen.

Seit ihrer Scheidung 2018 teilen Faris und Pratt sich das Sorgerecht für ihren achtjährigen Sohn Jack. Faris ist inzwischen mit Michael Barrett verlobt, Pratt heiratete 2019 Katherine Schwarzenegger.