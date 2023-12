Anna Maria Mühe (38), die Tochter des viel zu früh verstorbenen Schauspielstars Ulrich Mühe (1953-2007), hält ihr Privatleben für gewöhnlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Passend zum Fest der Liebe hat die Schauspielerin jetzt jedoch auf Instagram ein romantisches Foto geteilt, mit dem sie eine neue Liebe zu bestätigen scheint. Abgebildet ist Mühe auf dem Schwarzweiß-Schnappschuss mit ihrem Kollegen, dem Schauspieler Lucas Gregorowicz (47), der unter anderem als Kommissar Adam Raczek aus der Krimi-Reihe "Polizeiruf 110" bekannt ist.

Auf dem Bild sitzen Mühe und Gregorowicz an einem Tisch nah beieinander, und schauen sich verliebt in die Augen. Dazu schreibt die Tochter der Schauspielerin Jenny Gröllmann (1947-2006): "This is us" (auf Deutsch: "Das sind wir"), gefolgt von einem Herz-Emoji. Zusätzlich verlinkt sie ihren Kollegen Gregorowicz in dem Post.