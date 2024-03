Anne Hathaway spricht offen über ihre Fehlgeburt

Anne Hathaway (41) hatte vor ein paar Jahren eine Fehlgeburt. Das hat die Oscarpreisträgerin unlängst in einem Interview mit "Vanity Fair" berichtet. Im Jahr 2015 verlor sie ihr ungeborenes Baby - ausgerechnet in der Zeit, als sie die Rolle einer Schwangeren in einem Off-Broadway-Stück spielte.

Zu Erinnerung: Im Juli 2019 machte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft mit ihrem zweiten John Jack (4) auf Instagram öffentlich - und verriet im gleichen Atemzug, dass sie und ihr Ehemann Adam Shulman (42), mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, dafür "die Hölle der Unfruchtbarkeit und der Empfängnis" durchlebt hätten. Für das Paar war es offenbar nicht einfach, Nachwuchs zu bekommen.