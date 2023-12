"Der Teufel trägt Prada" (2006): In dieser ikonischen Modekomödie spielt Hathaway die aufstrebende Journalistin Andrea Sachs, die in der schillernden Modewelt von Miranda Priestly (genial: Meryl Streep) landet. Ein Film voller Glamour, Humor und wichtigen Lebenslektionen. Zu sehen auf Disney+ und Prime Video.

"Les Misérables" (2012): Hathaway beeindruckt als Fantine in dieser musikalischen Verfilmung des gleichnamigen Kultromans. Ihr emotionaler Gesang und die nuancierte Darstellung brachten ihr den Oscar als Beste Nebendarstellerin ein. Zu sehen auf Apple TV+.

"Plötzlich Prinzessin" (2001): Dieser Klassiker machte Hathaway weltweit bekannt. Eine bezaubernde Geschichte über Selbstfindung und die Herausforderungen des königlichen (und jugendlichen) Lebens. Zu sehen auf Disney+ und Prime Video.

"Interstellar" (2014): Christopher Nolans epische Science-Fiction-Reise zeigt Hathaway als Wissenschaftlerin Amelia Brand, die mit den Widrigkeiten des Weltraums konfrontiert wird. Ein visuell beeindruckendes, aber auch intellektuell sehr forderndes Meisterwerk. Zu sehen auf Netflix und Prime Video.

"Love and Other Drugs" (2010): Hier beweist Hathaway ihre Chemie mit Jake Gyllenhaal in einer romantischen Komödie, die gleichzeitig herzergreifend und humorvoll ist. Die beiden spielen ein Paar, das mit Liebe und pharmazeutischen Herausforderungen konfrontiert ist. Zu sehen auf Netflix und Prime Video.