Ex-Boxer Axel Schulz trug bei "The Masked Dancer" Schaf-Kostüm

Der ehemalige Boxer Axel Schulz ist als Schaf in der ProSieben-Show "The Masked Dancer" enttarnt worden. Der 53-Jährige erhielt am Donnerstagabend, den 13. Jänner, zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher seine Maske ablegen, unter der er lange unerkannt in der Sendung Tänze gezeigt hatte. "Das Geile ist, dass du darunter Faxen machen kannst", fasste Schulz die Vorzüge des latent dämlich dreinblickenden Tieres zusammen, das er verkörpert hatte.

"Begrenzt talentiert"

Tatsächlich überzeugte das Schaf vor allem durch seine Komik. Über die tänzerischen Qualitäten hatte die Jury - als Schulz noch nicht enttarnt war - teils niederschmetternde Urteile abgegeben. "Das Schaf sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es beim Sportunterricht immer als letztes gewählt worden", sagte Moderatorin Johanna Klum, die die Darbietung zudem "ein Tanz-Vermeidungsprogramm" nannte. Auch Moderator Steven Gätjen stellte fest, dass das Schaf auf dem Tanzparkett "begrenzt talentiert" sei.