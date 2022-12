Bill Cosby: Neue Klage wegen sexueller Übergriffe

NBC und zwei Produktionsfirmen wird Mitschuld vorgeworfen

Laut der Klageschrift soll der Sender NBC die sexuellen Übergriffe ermöglicht haben. "Es war wohlbekannt, dass Bill Cosby regelmäßig junge Frauen in seine Garderobe mitnahm", erklärte Opfer-Anwalt Jordan Rutsky. "Es war ein offenes Geheimnis, dass Bill Cosby diese Dinge tat". Der US-Sender NBC sowie die zwei genannten Produktionsfirmen haben demnach weggeschaut, um auch weiterhin vom enormen Erfolg der "Bill Cosby Show" zu profitieren.

Im Zuge der #MeToo-Bewegung hatten über 60 Frauen Anschuldigungen gegen Cosby erhoben, der einstmals als "Amerikas Vater" bekannt war. Die meisten der Anschuldigungen waren jedoch bereits verjährt. Das neue Gesetz bietet nun im Staat New York zumindest die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage.

Cosby war im Jahr 2018 in einem Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt worden, kam jedoch 2021 nach rund drei Jahren im Gefängnis überraschend frei. Das Urteil von 2018 wurde vom Supreme Court in Pennsylvania aufgrund eines Verfahrensfehlers aufgehoben und Cosby noch am gleichen Tag auf freien Fuß gesetzt. In diesem Fall kann nicht erneut Anklage erhoben werden.