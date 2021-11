Bradley Cooper in New Yorker U-Bahn mit Messer bedroht

Hollywood-Star Bradley Cooper ("A Star is Born") ist nach eigenen Worten schon einmal in der New Yorker U-Bahn mit einem Messer bedroht worden. "Es war ziemlich verrückt. Mir wurde klar, dass ich es mir in der Stadt viel, viel zu bequem gemacht hatte. Ich war nicht auf der Hut", sagte der 46-Jährige im Podcast "Armchair Expert".

Der Vorfall habe sich im Oktober 2019 ereignet. Der Schauspieler wollte demnach gerade seine Tochter von der Schule abholen.