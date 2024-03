Charlize Theron kommt zum 4Gamechangers-Festival nach Wien

ProSiebenSat.1Puls4 und der ORF laden wieder zum internationalen Digitalfestival 4Gamechangers. Vom 14. bis 16. Mai soll sich in der Marx Halle Wien alles um Zukunftsthemen, Innovationen und "Next Gen" drehen. Als eine Rednerin wurde am Freitag in einer Aussendung Charlize Theron angekündigt. Die Oscar-Preisträgerin ist nicht nur Schauspielerin und Produzentin, sondern auch Gründerin des Charlize Theron Africa Outreach Project.