Chris Hemsworth wird von YouTuber Logan Paul zum Boxkampf herausgefordert

Drehvorbereitung

Chris Hemsworth steckt gerade in den Vorbereitungen für "Thor: Love and Thunder“ und ein Hulk-Hogan-Biopic, in dem er den berühmten Wrestler verkörpern wird. Es scheint also eher unwahrscheinlich, dass der Australier neben den Dreharbeiten Zeit für einen Boxkampf haben wird. Auf der Leinwand ist er jedoch ab dem 10. Februar 2022 kämpfend in "Thor: Love and Thunder“ zu sehen.