Coogler wollte nach Bosemans Tod Regie-Karriere beenden

Ryan Coogler (36) wollte nach dem Tod seines "Black Panther"-Stars Chadwick Boseman (1976-2020) seine Regiekarriere beenden. "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte: 'Ich höre mit diesem Geschäft auf'", sagte Coogler jetzt gegenüber "Entertainment Weekly".

"Ich wusste nicht, wie ich jemals wieder einen Film drehen könnte, erst recht keinen neuen 'Black Panther', so der Filmemacher in einem Gespräch zu "Black Panther: Wakanda Forever", der am 9. November 2022 starten soll. Chadwick Boseman war im Alter von 43 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung verstorben.