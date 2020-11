Alles, was wir über "Black Panther 2" wissen

Wie kürzlich berichtet, wird Marvel jedenfalls darauf verzichten, Boseman mithilfe von CGI wiederzubeleben. Inzwischen wurde immerhin ein Name genannt, der die Besetzungsliste bereichern wird: Der 39-jährige Mexikaner Tenoch Huerta – hauptsächlich durch sein Mitwirken an "Sin Nombre" oder der Netflix-Krimi-Serie "Narcos: Mexiko" bekannt – soll einen der Bösewichte in "Black Panther 2" verkörpern.