"Die Passion": Hannes Jaenicke und Nadja Benaissa erhalten Lob

Ben Blümel als "Jesus"

"Boah, ihr schafft mich. Ich hätte niemals gedacht das mich das so mitnimmt. Ben Blümel und Nadja Benaissa, ihr seid unfassbar. RTL, ich finde keine Worte mehr, was ihr mit allen Künstlern da zaubert. Es geht ins Herz, in die Seele. Die Lieder-Zusammenstellung - unfassbar, passt 100 Prozent", zeigt sich eine Followerin begeistert.

Einen Rundumschlag servierte dieser Zuschauer: "Ben kommt leider nicht an Alex [Klaws, "Jesus"-Darsteller 2022, Red.] ran, Alex ist ja auch einer der besten deutschen Sänger für mich. Aber Nadja finde ich wirklich klasse genau wie Timur [Ülker, "Petrus"-Darsteller]. Den Gesang von Jimi mag ich am wenigsten."

"Judas"-Interpret Jimi Blue Ochsenknecht

In der Kommentarspalte zu Jimi Blue Ochsenknecht (32) sah sich RTL gezwungen, zur "respektvollen und sachlichen Diskussion zum Thema" zu ermahnen, nachdem einige sein Privatleben ins Spiel gebracht haben. "'Judas', wie krass ironisch und gleichzeitig passend wie die Faust aufs Auge kann man eine Rolle besetzen", so ein Kommentar. Doch es wird auch gelobt. "Er spielt so guuuut und sieht so gut aus dabei", schreibt eine Followerin.