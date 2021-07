Don Cheadle für zweiminütigen Marvel-Auftritt für Emmy nominiert

Eine Marvel-Serie hat die Jury der Emmy-Awards auf jeden Fall überzeugt: "WandaVision" wurde 23-Mal nominiert. Die zweite Marvel-Serie auf Disney+ – "The Falcon and the Winter Soldier" – erhielt jedoch nur eine einzige Nominierung. Diese ging an War-Machine-Darsteller Don Cheadle.

Das verwirrende daran: Manche ZuseherInnen der Serie können sich womöglich gar nicht an ihn erinnern – denn er war gerade mal zwei Minuten in "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehen.

Nominierung für Gastautritt

Don Cheadle hatte in seiner bekannten Rolle War Machine einen kurzen Gastauftritt in der ersten Folge der Marvel-Serie, als er das Captain-America-Museum mit Falcon (Anthony Mackie) besucht.