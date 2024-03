David Seidler (1937-2024) ist tot. Der britisch-amerikanische Drehbuchautor ist am 16. März im Alter von 86 Jahren während eines Angelausflugs in Neuseeland gestorben. Das hat sein langjähriger Manager laut "Deadline" bestätigt. Seidler war in seiner langjährigen Karriere an dutzenden US-Produktionen beteiligt, sein Drehbuch für das Historiendrama "The King's Speech" (2010) wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.

Insgesamt konnte der Film, in dem Colin Firth (63) die Hauptrolle des König George VI. innehatte, damals sogar vier Goldjungen einheimsen, unter anderem noch in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie" - der wohl größte Erfolg in Seidlers langer Karriere als Autor.