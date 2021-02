Elizabeth Chambers: Armie Hammers Ex veröffentlicht Statement

Es ist wohl eine der bizarrsten Geschichten dieses noch jungen Jahres: Schauspieler Armie Hammer, bekannt aus "Call Me By Your Name", soll ein Faible für Kannibalismus- und Missbrauchs-Fantasien hegen. Nachdem zahlreiche Screenshots vermeintlicher Privatnachrichten die Runde machten, gingen immer mehr Frauen an die Öffentlichkeit, um die Echtheit der Chats zu bestätigen. Nur eine hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert: Hammers Ex-Frau Elizabeth Chambers.