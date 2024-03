Bruce Willis als "sicherster Ort der Welt"

Weiter schreibt Heming-Willis in ihrem Post: "Was du vielleicht nicht weißt, aber dir möglicherweise vorstellen könntest: In seine Arme gehüllt zu sein, ist der sicherste Ort auf dieser ganzen weiten Welt." Dem US-Magazin "People" zufolge ist nicht klar, welches Kind Bruce Willis auf dem berührenden Foto in seinen Armen hält. Mit Ehefrau Emma Heming-Willis teilt der Star die Töchter Evelyn (9) und Mabel (11). Aus seiner vorherigen Ehe mit Schauspielkollegin Demi Moore (61) stammen die Töchter Rumer (35), Scout LaRue (32) und Tallulah Willis (30).