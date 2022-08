Emma Watson: Hat der "Harry Potter"-Star einen neuen Freund?

Emma Watsons bisherige Freunde

Die britische Menschenrechtsaktivistin datete in den letzten Jahren Geschäftsmänner aus der Tech-Welt und Studienkollegen von Oxford.

So war Emma Watson laut "Pop Sugar" ungefähr von 2011 bis 2013 mit Will Adamowicz zusammen, den sie während ihres Studiums in England kennenlernte. 2014 war der "Harry Potter"-Star in einer Beziehung mit Matthew Janney, den sie auch in Oxford traf. Von 2015 bis 2017 waren Emma Watson und William Knight, ein Manager aus dem Silicon Valley, ein Paar.

Ihre letzte offizielle Beziehung war mit dem Geschäftsmann Leo Robinton, mit dem sie Ende 2019 zusammen gekommen sein soll.