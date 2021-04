Diese europäischen SchauspielerInnen haben Hollywood erobert

Marion Cotillard

Marion Cotillard gehört zu den international bekanntesten Schauspielerinnen unserer Zeit. Ihren Durchbruch in Hollywood hatte sie mit einer Nebenrolle in Tim Burtons "Big Fish" an der Seite von Ewan McGregor. Ihr bisheriger Karrierehöhepunkt war ihr Oscar-Sieg für ihre Leistung in "Der Name der Rose". Das Blockbuster-Publikum lernte sie durch Christopher Nolans "Inception" kennen, wo sie die manische Frau von Leonardo DiCaprio spielte.

Trotz ihres Erfolgs in Hollywood versucht die Französin eine Balance zwischen europäischen und US-Produktionen zu halten. So war sie in den letzten Jahren sowohl in Dramen wie "Les Fantomes d’Ismael" und in Franchises wie "Assassin’s Creed" zu sehen. Zur Zeit arbeitet sie an dem Drama "The Brutalist" mit Sebastian Stan und Vanessa Kirby.