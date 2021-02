Evan Rachel Wood soll von Ex-Verlobtem Marilyn Manson missbraucht worden sein

"Er fing an mich mit Hintergedanken zu kontaktieren, als ich ein Teenager war, und missbrauchte mich jahrelang schrecklich. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und durch Manipulation zur Unterwerfung gebracht. Ich will nicht mehr in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung leben", heißt es weiter im Statement. Evan Rachel Wood wolle "diesen gefährlichen Mann" entlarven, und alle, die ihn dazu befähigt hätten.

Laut "Vanity Fair" haben sich vier weitere Frauen gemeldet, die ebenso schwere Vorwürfe gegen Manson erheben. Sie sprechen von Traumata und schweren psychischen Folgen, die sie nach den Beziehungen mit dem Musiker erlitten haben.

Evan Rachel Wood und Marilyn Manson waren drei Jahre lang zusammen, danach verlobte sich das Paar. Sieben Monate später folgte die Trennung.