Ein Techtelmechtel im TV? Für die "Ex On The Beach"-Kandidat:innen Paulina Ljubas, die als Ex-Freundin von Kandidat Yasin Mohamed in die Villa zog, und Marwin Klute scheint das kein Problem zu sein, denn die beiden sind in der Show bereits auf Tuchfühlung gegangen.

Bis zum Ende der Reality-TV-Sendung schien es so, als wollten sie sich noch näher kennenlernen. Doch nun packte Marwin in seiner Instagram-Story aus. Der 25-Jährige enthüllt, was wirklich geschah und lässt dabei kein gutes Haar an Paulina.