Filmfestival Locarno ehrt Laetitia Casta mit Excellence Award

Vielfältige Rollen

Als Schauspielerin arbeitete Casta mit Filmregisseuren wie Raúl Ruiz ("Les âmes fortes", 2001) oder Tsai Ming-liang ("Visage", 2009) zusammen, im Theater unter dem aktuellen Oscar-Preisträger Florian Zeller für "Elle t'attend" (2008). Begonnen hatte ihre Schauspielkarriere mit einer Rolle in Claude Zidis' "Astérix & Obélix contre César" (1999). In Joann Sfars Film "Gainsbourg (Vie héroïque)" (2010) stellte sie Brigitte Bardot dar; das brachte ihr im selben Jahr eine Nominierung für den César in der Kategorie Beste Nebendarstellerin ein.

Diesen Film hat Casta denn auch ausgewählt für das Locarno Filmfestival, zudem "L'homme fidèle" (2018) von Louis Garrel. Beide werden am 5. August in Locarno gezeigt, an einem Anlass, an dem sie auch das Publikum erleben kann.

Aus der Filmografie der 43-Jährigen ist zudem zu erwähnen, dass sie 2012 in Nicholas Jareckis Thriller "Arbitrage" neben Susan Sarandon und Richard Gere spielte; der Film wurde auf dem Sundance Film Festival präsentiert. 2019 wirkte sie in "Le Milieu de l'horizon" von Delphine Lehericey mit, ein Film, den den Schweizer Filmpreis 2020 gewann. Ihr Theaterdebüt gab Casta 2004 in Jean Giraudoux' "Ondine".