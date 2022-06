Florian Silbereisen (40) wird in diesem Jahr die Verleihung des Preises "Goldene Henne" moderieren. Das gab der Verlag Hubert Burda Media am Donnerstag bekannt. "Deutschlands größter Publikumspreis" wird am 7. Oktober in Leipzig verliehen, wie die Veranstalter weiter mitteilten. Die Nominierten für die Publikumswahl in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport und Aufsteiger des Jahres stehen fest. Ab sofort kann abgestimmt werden.