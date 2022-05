Fred Ward: Schauspieler mit 79 Jahren gestorben

Ward wurde 1942 in San Diego geboren, hatte bei der US-Luftwaffe angeheuert und arbeitete unter anderem als Holzfäller und Hausmeister. Seine erste größere Rolle hatte er 1979 neben Clint Eastwood in "Flucht aus Alcatraz". Zuletzt hatte er vor allem in Serien mitgespielt, unter anderem in zwei Folgen der Krimireihe "True Detective".