Gemeinsam mit der Fundraising-Plattform Omaze sammelt Schauspieler George Clooney derzeit Spenden für die "Clooney Foundation for Justice (CFJ)", die sich für Menschenrechte und Gleichberechtigung auf der ganzen Welt einsetzt.

Als Dank haben zwei der SpenderInnen die Chance auf ein Abendessen mit George und Amal Clooney in ihrem Haus am Comer See inklusive einer anschließenden Reise nach Italien.

Im Zuge der Charity-Aktion veröffentlichte Omaze auch ein Video von Clooney, in dem er von seinem "neuen Mitbewohner" Byron erzählt. Es soll wohl davon überzeugen, dass man mit dem Schauspieler die beste Zeit seines Lebens hat, doch wie Byron in dem amüsanten Clip klarstellt, kann er dem nicht ganz zustimmen.