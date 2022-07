Grimme-Preisträger Klaus Lemke mit 81 Jahren verstorben

Der deutsche Regisseur Klaus Lemke ist tot. Der Filmemacher verstarb am Donnerstag, den 7. Juli, im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat München. Das berichtet unter anderem der Bayerische Rundfunk auf seiner Webseite und stützt sich dabei auf Informationen aus dem Freundeskreis Lemkes. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Klaus Lemke wurde 1940 im damals preußischen Landsberg an der Warthe geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er nach dem Zweiten Weltkrieg in Düsseldorf. Sein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie in Freiburg brach er nach der Schulzeit früh wieder ab und arbeitete bereits ab 1963 als Theaterregisseur in Düsseldorf und München. Schon zwei Jahre später entstand sein erster Kurzfilm "Kleine Front".