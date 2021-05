Großer Diagonale-Schauspielpreis 2021 für Christine Ostermayer

Die Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin Christine Ostermayer wird am 8. Juni bei der Eröffnung der Diagonale'21 in der Helmut List-Halle den Großen Diagonale-Schauspielpreis für Verdienste um die österreichische Filmkultur erhalten. Sie wird die Auszeichnung - es handelt sich um ein Kunstobjekt von Verena Dengler - persönlich in Graz entgegennehmen, hieß es am 6. Mai in einer Aussendung der Veranstalter des Filmfestivals.

Wortreich und charmant

"Sie machen sich lächerlich, wenn Sie mich auszeichnen!" - so habe Ostermayer darauf reagiert, als sie die Nachricht von ihrer Ehrung erfuhr. "Resches Idiom, umschmeichelt von unvergleichlichem Charme - Christine Ostermayer ist eine einnehmend herzliche Person", lautete es in der Aussendung. Die Jury (Ute Baumhackl, Christian Konrad, Julia Franz Richter, Julia Stemberger und Hüseyin Tabak) begründete die Entscheidung mit den Worten: "In vielen und vielfältigen Rollen stellt Ostermayer unter Beweis, wie einfühlsam, schlicht und echt sie ihre Arbeit ausgestaltet. Jüngst erst in der Rolle einer fragilen, klugen, herzenswarmen Großmutter in 'Ein bisschen bleiben wir noch' (R: Arash T. Riahi, AT 2020), in den letzten Jahren unter anderem als Liebhaberin in 'Anfang 80' (R: Sabine Hiebler, Gerhard Ertl, AT 2011) oder als demenzkranke Frau in 'Nebenwege' (R: Michael Ammann, DE 2014)."