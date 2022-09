Gwyneth Paltrow ist 50: Schauspielerin und Wellness-Guru

Erster Oscar mit "Shakespeare in Love"

Schon bald darauf ging es steil hinauf auf der Karriereleiter: Größere - auch internationale - Bekanntheit erlangte Gwyneth Paltrow 1995 an der Seite von Brad Pitt (58) und Morgan Freeman (85) im Film "Sieben". Während der Dreharbeiten wurden Paltrow und Pitt ein Paar: Nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung ging die Beziehung allerdings in die Brüche, weil beide mit voller Konzentration ihrer Karriere nachgehen wollten.

Und das mit Erfolg: 1996 folgte ihre Titelrolle in der Verfilmung von Jane Austens "Emma". 1997 war Paltrow sogar im Gespräch für die Rolle der Rose in "Titanic", die dann aber an Kate Winslet (46) ging. Mit der Hauptrolle in der Liebeskomödie "Shakespeare in Love" gelang Gwyneth Paltrow 1998 schließlich der endgültige Durchbruch - und gleich mehrere Auszeichnungen folgten: Die damals 27-Jährige erhielt jeweils den Oscar und den Golden Globe als Beste Hauptdarstellerin.

Es folgten weitere erfolgreiche Filme wie "Der talentierte Mr. Ripley" (1999), "Die Royal Tenenbaums" (2001) oder "Schwer verliebt" (2001).

Gwyneth Paltrow stand sogar so oft vor der Kamera, dass sie sich an einige Rollen gar nicht erinnert. Zwischen 2008 und 2019 war sie in sieben Marvel-Filmen zu sehen: In "Iron Man", "Spider-Man" und "Avengers" spielte sie jeweils die Rolle der Pepper Potts. So schien sie während einer TV-Kochsendung verwirrt darüber, dass sie in "Spider-Man: Homecoming" zu sehen war.