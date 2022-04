Mel Gibson

In den 1980ern und 90ern gehörte Mel Gibson zu den größten Stars der Welt. Wo sein Name drauf stand, war ein Kino-Kassenerfolg drin. Und ja, wir wissen, dass der Schauspieler unter starken Suchtkrankheiten leidet. Doch auch das entschuldigt nicht seine rassistischen und anti-semitischen Ausbrüche in der Öffentlichkeit. Davon konnte sich Gibson nie wieder erholen. Wo heute sein Name drauf steht, ist ein Kino-Flop drin.