Hannelore Elsner: Erinnerungen an eine große Schauspielerin

Eine Hommage an ihre Großmutter

Regisseurin Doris Dörries erzählte der "Süddeutschen Zeitung", wie sie mit Elsner verhandelt hat. "Sie kann sich mit der Trudi nicht recht anfreunden, als ich sie bitte, die Rolle bayerisch anzulegen, sagt sie, das kann ich nicht, das geht auf gar keinen Fall. - Aber die Trudi kommt aus Bayern, es muss sein. - Sie schweigt lange, dann lächelt sie ihr berühmtes Blitzlächeln... und sagt: 'Na gut, dann spiele ich meine Oma.'"

Sie ist in Burghausen in der bayerischen Provinz geboren. Als Kind hat sie nur bayrisch geredet, und es war so mühsam gewesen, sich den Dialekt abzugewöhnen. Sie hat dann nie mehr eine bayerische Rolle übernommen. Doch dann kam die Trudi, die wollte sie als Hommage an ihre Großmutter spielen. "Meine Oma war eine Großbauerntochter aus Niederbayern mit einem langen Zopf,", erzählte sie in einem Gespräch mit der "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer (79). Sie habe ihre Oma sehr geliebt. "Bei ihr war alles heil und schön."

Den Geruch von Frühäpfeln habe sie nie vergessen. "Oder wenn Gewitter war. Und wenn die dann so runterplumpsten. Und es gab einen Blumengarten und einen Gemüsegarten und einen Salatgarten. Und die Wiesen. Im Häusl gab es ein Plumpsklo und Ziegen, Hühner und Gänse. Da habe ich lauwarme Ziegenmilch getrunken. Diese Kindheit hatte für mich was Leuchtendes, was Wildes, was ganz Archaisches."