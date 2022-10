Harvey Weinstein: Zweiter Prozess startete in Los Angeles

Der einstige Filmmogul Harvey Weinstein (70) verbüßt wegen diverser Sexualvergehen bereits eine 23-jährige Haftstrafe. In Los Angeles hat nun ein zweiter Missbrauchsprozess gegen den 70-Jährigen begonnen. Laut der Anklage habe Weinstein fünf mutmaßliche Opfer zwischen 2004 und 2013 in Hotels in Beverly Hills und Los Angeles sexuell angegriffen.

Entweder habe der Angeklagte die Frauen auf sein Hotelzimmer gelockt oder aber sich gewaltsam Zutritt zu deren Hotelzimmern verschafft - häufig lediglich einen Bademantel tragend. Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe, sexuelle Handlungen hätten einvernehmlich stattgefunden und fielen in den Bereich von "Transaktions-Sex", wie der "Hollywood Reporter" berichtet.