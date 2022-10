Achtung, Spoiler!

Denn: Cavill hat am Ende des Streifens einen kurzen Cameo-Auftritt als Superman, der Black Adam darin den Kampf ansagt. Er habe seinen Fans noch "die Chance geben" wollen, sich das Abenteuer selbst anzusehen. "Black Adam" sei demnach "ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird", so Cavill. Und auch Dwayne Johnson deutete in einem Interview bereits an, dass er sich einen Film wünsche, bei dem sein Black Adam gegen Superman antritt.