Henry Cavill zeigt sich öffentlich mit neuer Freundin

Henry Cavill setzt sich für guten Zweck ein

"Unsere Durrell Challenge ist offiziell abgeschlossen! Wir haben beschlossen, sie heute zu laufen, weil ich zwei Wochen lang von Kampfszenen geplagt wurde und mein Körper für einen 13-km-Lauf nicht bereit war!", erklärt der Schauspieler in der Bildunterschrift. Außerdem glaube er, dass sich seine Freundin Natalie vor einiger Zeit den Fuß gebrochen habe. "Also nutze ich ihre Verletzung als bequeme Ausrede für mich!"

Bei der Durrell Challenge handelt es sich um einen 13-Kilometer-Lauf, der am Sonntag (22. Mai) in Jersey stattfand. Menschen auf der ganzen Welt konnten daran virtuell teilnehmen. Mit dem Charity-Lauf sollen Gelder gesammelt werden, um die lebenswichtige Arbeit zum Schutz einiger der am stärksten bedrohten Wildtiere zu unterstützen. Henry Cavill ist Botschafter der Organisation.